Ставка рефинансирования Нацбанка повышается до 22% годовых с 17 августа

В управлении информации Национального банка отметили, что повышение номинального уровня процентных ставок в качестве элемента стабилизационной политики является мировой практикой.
Национальный банк совместно с правительством Беларуси продолжит проведение единой государственной политики для обеспечения экономической и финансовой стабилизации в стране. При этом по мере развития позитивных тенденций в экономике и на финансовом рынке Национальный банк вернется к практике постепенного снижения ставки рефинансирования.
Последний раз ставка рефинансирования в Беларуси повышалась с 13 июля с 18% до 20% годовых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Александр Муха, финансовый аналитик:
Повышение процентных ставок, с одой стороны, будет способствовать ограничению инфляционных процессов в экономике, включая девальвационные процессы, поскольку деньги населения более активной возвращаются в банковскую систему. Причем, приток в июле – более 841 млрд рублей.
С другой стороны, это будет способствовать увеличению пассивов белорусских банков. Что, в конечном счете, будет содействовать расширению инвестиционных возможностей белорусских банков.