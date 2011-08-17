Ставка рефинансирования Нацбанка повышается до 22% годовых с 17 августа

Ставка рефинансирования Национального банка увеличивается на 2 процентных пункта — с 20% до 22% годовых.

В управлении информации Национального банка отметили, что повышение номинального уровня процентных ставок в качестве элемента стабилизационной политики является мировой практикой.

Национальный банк совместно с правительством Беларуси продолжит проведение единой государственной политики для обеспечения экономической и финансовой стабилизации в стране. При этом по мере развития позитивных тенденций в экономике и на финансовом рынке Национальный банк вернется к практике постепенного снижения ставки рефинансирования.

Последний раз ставка рефинансирования в Беларуси повышалась с 13 июля с 18% до 20% годовых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Муха, финансовый аналитик:

Повышение процентных ставок, с одой стороны, будет способствовать ограничению инфляционных процессов в экономике, включая девальвационные процессы, поскольку деньги населения более активной возвращаются в банковскую систему. Причем, приток в июле – более 841 млрд рублей.

С другой стороны, это будет способствовать увеличению пассивов белорусских банков. Что, в конечном счете, будет содействовать расширению инвестиционных возможностей белорусских банков.