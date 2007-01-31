Ставка налога на доходы от операций с корпоративными ценными бумагами будет сокращена на 16%

Принятие этой меры активизирует рынок ценных бумаг в Беларуси.

Сегодня вопрос был вынесен на обсуждение Постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Нынешняя 40-процентная ставка налога мешает нормальному развитию экономики. В прошлом году совокупные поступления в бюджет от операций с корпоративными ценными бумагами составили менее миллиарда рублей.

Сокращение налоговой ставки на доход от операций с корпоративными ценными бумагами предусмотрено в проекте программы развития рынка ценных бумаг в Беларуси на ближайшие 4 года. Документ будет представлен всем заинтересованным госОрганам. Это будет учтено и при разработке особенной части Налогового кодекса.