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Ставка налога на доходы от операций с корпоративными ценными бумагами будет сокращена на 16%

31 января 2007 14:45
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Принятие этой меры активизирует рынок ценных бумаг в Беларуси.

Сегодня вопрос был вынесен на обсуждение Постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Нынешняя 40-процентная  ставка налога мешает нормальному развитию экономики. В прошлом году совокупные поступления в бюджет от операций с корпоративными ценными бумагами составили менее миллиарда рублей.
Сокращение налоговой ставки на доход от операций с корпоративными ценными бумагами  предусмотрено в проекте программы развития рынка ценных бумаг в Беларуси на ближайшие 4 года. Документ будет представлен всем заинтересованным госОрганам. Это будет учтено  и при разработке особенной части Налогового кодекса.

# Экономика

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