Ставка экспортной пошлины на сырую нефть в Беларуси увеличена

Ранее она составляла 223,9 доллара. Теперь ставка экспортной пошлины на сыруб нефть составит 250,3 доллара за тонну. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина. Размер пошлины скорректирован в связи с аналогичным повышением экспортной пошлины на нефть с 1 октября в Российской Федерации.

До уровня российских увеличены и экспортные пошлины на нефтепродукты. Так, пошлина на светлые нефтепродукты составила 181 долларов за тонну против прежних 163. На темные нефтепродукты - 97,5 долларов, прежняя ставка - 87,9.

Согласно белорусско-российским договоренностям пошлина на поставляемую в Беларусь из России нефть рассчитывается с применением коэффициента 0,293.