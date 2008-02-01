Ставка экспортной пошлины на нефть в Беларуси увеличивается до 333,08 долларов за тонну

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина. Как пояснили в МИД страны, размер пошлины скорректирован в связи с аналогичным повышением экспортной пошлины на нефть с сегодняшнего дня в России. До уровня российских увеличены и экспортные пошлины на нефтепродукты. В соответствии с межправительственным белорусско-российским соглашением новые ставки должны вводиться в действие в те же сроки, что и ставки, устанавливаемые соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. В МИД подчеркнули, что белорусская сторона в этом вопросе четко и неукоснительно выполняет свои обязательства перед Россией.