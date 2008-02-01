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Ставка экспортной пошлины на нефть в Беларуси увеличивается до 333,08 долларов за тонну

01 февраля 2008 09:02
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Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина. Как пояснили в МИД страны, размер пошлины скорректирован в связи с аналогичным повышением экспортной пошлины на нефть с сегодняшнего дня в России. До уровня российских увеличены и экспортные пошлины на нефтепродукты. В соответствии с межправительственным белорусско-российским соглашением новые ставки должны вводиться в действие в те же сроки, что и ставки, устанавливаемые соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. В МИД подчеркнули, что белорусская сторона в этом вопросе четко и неукоснительно выполняет свои обязательства перед Россией.
# Экономика

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