Ставить задачи и успешно их выполнять!

Из 18 прогнозов социально-экономического развития Минска за прошлый год не выполнен только один - строительство жилья.В этом году - вторая попытка. В промышленности план выполнен на 115%. В производстве потребительских товаров также картина оптимистичная. Экспортировать хотелось бы больше, а импортировать меньше, отметили эксперты. Причем, если на экспорт товары шли в Россию, то теперь основные пункты назначения - Украина и Европейские страны. Выполнен план и по оказанию платных услуг населению. Уровень безработицы заметно снижается.