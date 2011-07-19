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Стартовую площадку белорусской АЭС ввели в строй

19 июля 2011 14:26
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Об этом сегодня сообщил главный инженер проекта.

Это так называемый административно-бытовой корпус, на базе которого будет возведена сама станция. В то же время продолжается модернизация технической стороны проекта.

Российские разработчики предоставили белорусской стороне новый отчет. В документе содержится анализ событий на Фукусиме и их проекция на белорусскую АЭС, которая будет строиться по более прогрессивному проекту с оптимальным соотношением активных и пассивных систем безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Бондарь, главный инженер ГУ «Дирекция строительства АЭС»:
Фукусима, даже проекта 60-х гг, выдержала землетрясение. Только цунами, выведшее из строя работу дизельных резервных электростанций, усугубило эту ситуацию. Поэтому думаю, что бояться землетрясения — это не тот фактор, которого надо бояться.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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