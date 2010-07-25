Станет ли лучше белорусское пиво?

Белорусские пивовары готовы потеснить конкурентов. Причем не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Все дело в солоде, отечественные производители освоили новые технологии переработки ячменя.

От старого 20-летнего завода здесь остались разве что стены. Наполнение — по последнему слову техники. Старожил предприятия Алла Мезевич помнит: раньше управлять процессом приходилось чуть ли не вручную, а на поиски поломки могли уйти долгие часы. Теперь все видно на мониторе компьютера как на ладони.

А вот на ладони Рольфа Пайне уже ячмень, пророщенный по новым технологиям. Результаты, говорит зарубежный специалист, впечатляют. Солод отменный, а значит, и пиво качественное.

Рольф Пайне, шеф-монтер немецкой фирмы:

Очень хороший получается солод. Да и в целом белорусское пиво мне нравится. Теперь я его только и пью. Что касается оборудования, то оно самое высокотехнологичное.

О качестве белорусского солода не раз говорил глава государства. Последний раз в апреле. Тогда речь шла о выделении госкредита для «Белсолода». Деньги предприятие получило. И уже есть результат. Освоены новые технологии проращивания и замачивания ячменя, сушки готового продукта.

На предприятии и особый климат-контроль. Температуру в 15 градусов — оптимальную для проращивания зерна — поддерживают постоянно. Для производства солода нужно большое количество кислорода. Чем больше вдохов сделает зерно, тем лучше получится солод.

Чтобы пиво было вкусным, надо и хорошо высушить зерно . Это возможно благодаря новым сушилкам. Таких всего несколько в мире. Они экономичны: в два раза меньше расход воды, в полтора раза — электроэнергии. Да и качество солода намного выше. Кстати. первую золотую оценку белорусский солод уже получил — продукт отмечен золотой медалью на международной выставке в Сочи.

Николай Кенда, директор предприятия:

Мы на 100% закрываем белорусский рынок и работаем на экспорт. Основные наши поставки – это Россия, Казахстан, Узбекистан.

Мы можем производить качественный солод, а значит, и качественное пиво. Все условия для этого созданы. Кроме того, модернизация позволит почти в два раза увеличить производственные мощности: теперь нашего продукта хватит не только белорусским пивоварам, но зарубежным. И они ,кстати, в белорусском солоде заинтересованы. Например, американские пивовары, открывая производство в Украине, настояли на работе именно с белорусским сырьем.