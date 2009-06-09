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С.Сидорский:Чиновникам пора прекратить словесные баталии по поводу поставок молочной продукции

09 июня 2009 10:08
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- Если у Роспотребнадзора появились какие-то дополнительные вопросы по уже оформленным в соответствии с новым техрегламентом разрешительным документам на поставки нашей молочной продукции в Россию, значит надо в спокойном режиме на эти вопросы отвечать, - сказал руководитель белорусского правительства.

Сергей Сидорский заявил, что соответствующие белорусские ведомства - Минсельхозпрод, Госстандарт, санитарно-эпидемиологическая служба - должны сесть, проанализировать каждую позицию и дать исчерпывающие ответы российской стороне. Если есть какие-то недоработки, немедленно их устранить.

- Как правильно заметил г-н Онищенко (руководитель Роспотребнадзора), «истина проверяется практикой», поэтому специалистам надо заняться практической работой, а не втягиваться в словесные перепалки, - считает руководитель белорусского правительства, сообщает БелТА.

# Экономика

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