С.Сидорский: Вы все поменяете работу - я вас заставлю так себя вести

Согласно программе «Дороги Беларуси» к 2015 году отечественный придорожный сервис должен отвечать международным стандартам.

Так что через каждые 30 км на трассе можно будет перекусить, через каждые 39 — заправиться, через 70 — получить техпомощь.

Масштабная программа развития придорожного сервиса в нашей стране действует уже два года. Но принимаемые меры ощутимого результата пока не принесли. Бизнесмены не спешит вкладывать деньги в эту сферу. В дефиците и кафе, и охраняемые стоянки, придорожные гостиницы. Есть недостатки и в самом сервисе. Если заправка работает круглосуточно, то кафе зачастую на ночь закрывают. Туалеты платные.

Хотя и положительных примеров хватает. Кафе на трассе «Санкт-Петербург — Одесса» не пустует практически никогда. Причин этому несколько. Готовят быстро и вкусно, просят недорого. Главный секрет прост – на 80 км шоссе это единственное место где можно перекусить. Потому и посетителей в среднем – до 300 человек за день.

Ещё одно придорожное кафе на трассе «Минск — Гродно». Начинали с 18 млн. прибыли в месяц, теперь уже вышли на 60 млн. Постепенно бизнес укрепляется, форма собственности — государственная.

Так почему предприниматели не вкладывают деньги в придорожный сервис? Мнение правительства – на местах слабо работают с информированием потенциальных инвесторов.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мне инвестор в Минске говорит – это всё правильно, но мы об этом не знаем. И поэтому всю работу я поменяю с Нового года — нужно привлекать в 2-3 раза больше инвестиций. И вы все поменяете работу — я вас заставлю так себя вести. Вы будете в каждом районе, в каждой области пропагандировать то, что уже принято в стране.

В ближайшие два года в Беларуси предстоит построить еще 555 объектов придорожного сервиса. Инвестировать необходимые средства, а это десятки, если не сотни миллионов долларов, должны как государственные предприятия, так и частные компании. Поэтому на местах будет активизирована работа и по информированию потенциальных бизнесменов о созданных условиях развития придорожного сервиса.