С.Сидорский: ВВП республики уже в следующем году должен вернуться к докризисному уровню

Правительство Беларуси ставит задачу ускоренного инновационного развития экономики и роста привлекаемых в страну инвестиций.

ВВП республики уже в следующем году должен вернуться к докризисному уровню 11-13%, а сальдо внешней торговли — достичь нуля. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, представляя коллективу Министерства экономики нового руководителя — Николая Снопкова.

Глава правительства подчеркнул, что в стране необходимо разработать ещё более мощную программу по модернизации и техническому перевооружению отраслей. Резервы экономического роста должны быть задействованы повсеместно. Беларусь будет стремиться войти в десятку стран с наилучшими условиями ведения бизнеса. В этом плане перед новым министром экономики уже поставлены конкретные задачи.