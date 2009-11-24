С.Сидорский встретится с Ю.Лужковым

Форум делового сотрудничества Беларуси и Москвы пройдет сегодня Москве. Нашу делегацию возглавит премьер-министр Сергей Сидорский, московскую - мэр Юрий Лужков.

Программа дня весьма насыщенная: открытие Национальной выставки Беларуси, где свою продукцию представят около 100 белорусских ведущих предприятий и организаций. Не менее важное мероприятие - совместная презентация инвестиционных и инновационных проектов: более ста в области нанотехнологий и наноматериалов, энерго- и ресурсосбережения, медицины и здравоохранения, сфере ЖКХ.

Центральным событием станет заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Москвы. Стороны будут говорить о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарно-культурном и социальном сотрудничестве, а еще строить планы на будущее – до 2012 года.

Отметим, товарооборот Беларуси с Москвой за десять месяцев текущего года превысил два миллиарда двести миллионов долларов. Это второе место среди регионов России после Тюменской области.