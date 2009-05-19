С.Сидорский: Спад производства в личных подсобных хозяйствах граждан Беларуси необходимо приостановить

Кредитная политика должна стать механизмом стабилизации и поддержки индивидуальных хозяйств населения. Об этом сегодня на заседании президиума Совета министров заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Семен Шапиро.

Проект соответствующего указа уже подготовлен. Согласно документу, каждому человеку предлагается выделить по 10 миллионов рублей под 5% годовых на приобретение и содержание скота. В целом же, по оценкам Минсельхозпрода, в нынешнем году в агропромышленном комплексе в кредитах нуждаются более 9 тысяч человек. Сумма необходимых средств - 49 миллиардов рублей. Ещё одним проектом, подготовленным Минсельхозпродом, предполагается утвердить положения о кооперативах по развитию и поддержке производства гражданами сельхозпродукции.

- Мы готовили его как проект постановления, но сейчас он входит в рамки указа Президента, «О потребительских обществах взаимного кредитования граждан, осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств» и «Положение о потребительских обществах взаимного кредитования граждан». Создания обществ позволит расширить возможности кредитования сельского хозяйства за счет свободных денежных средств населения, - рассказывает Семён Шапиро, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

- Наверное, надо соглашаться на предложения, которые вы сегодня предлагаете по кредитам личного хозяйства. И поддерживать вопрос. Но достаточно ли сегодня проработаны эти вопросы? Мы для того только, чтобы создать кухню, купить посуду и организовать агротуризм, дали 20 тысяч, - задается вопросом Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь

Премьер-министр заявил, что спад производства в личных подсобных хозяйствах граждан Беларуси необходимо приостановить. В сложных экономических условиях, когда высвобождаются трудовые ресурсы, в создании или развитии личных подсобных хозяйств заинтересованы многие граждане. Поэтому в стране этому сектору необходимо уделять самое пристальное внимание.