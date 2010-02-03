С.Сидорский: Серьезного роста цен на бензин не будет

Очередное заседание Совета Министров Союзного государства Беларуси и России пройдет в следующем месяце в Бресте. Об этом сегодня в Гомеле, отвечая на вопросы журналистов, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский.

По его словам за последние пять дней он дважды разговаривал по телефону со своим российской коллегой Владимиром Путиным. Главная тема — сотрудничество в энергетике, строительстве и химической промышленности.

Также Сергей Сидорский прокомментировал новые условия поставок российской нефти в Беларусь. Он отметил, что серьезного роста цен на бензин не будет. Страна обеспечена топливом полностью. А в середине года подписанные 28 января документы должны быть пересмотрены.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Суть соглашения состоит в том, что мы получим для Беларуси беспошлинно 6,3 миллиона тонн российской нефти, которую переработаем на наших предприятиях и полностью обеспечим белорусский рынок. Оставшаяся нефть будет поступать нам с пошлинами в 100%, действующими на территории Российской Федерации на период до введения единой таможенной территории. С 1 января текущего года действует единый таможенный тариф, а с 1 июля 2010 года будет действовать единая таможенная территория, а затем к 2012 году мы должны выйти на Единое экономическое пространство. И уже второй шаг, и третий шаг — июль и 2012 год — подразумевают, что мы должны будем найти новые варианты сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Беларусь заинтересована в приватизации комплекса «Нафтан-Полимир», отметил белорусский премьер. И участие в этом проекте в очередной раз предложено российским компаниям.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Вы знаете, что мозырский НПЗ уже наполовину — 42% — принадлежит российским компаниям «Газпром-нефть» и ТНК-BP. Они сегодня контролируют этот бизнес, контролируют этот пакет. Правда, как они будут загружать свою собственность на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе с 1 февраля — пока у меня такого решения нет. Главное, чтобы собственник понимал, что он будет покупать и как эффективно управлять этой собственностью. Что касается «Нафтана», то мы в целом заинтересованы в том, чтобы «Нафтан» и «Полимир» рассматривались как комплекс, который мог бы работать сегодня в условиях приватизации.