С.Сидорский: Мы обеспечим подачу всех энергетических ресурсов в нашу страну

О белорусско-российском сотрудничестве в сфере поставок энергоресурсов и продуктов нефтепереработки доложил Александру Лукашенко Сергей Сидорский. О стабильности национальной валюты и об особенностях денежно-кредитной политики за последние полтора месяца главе государства доложил и глава правления Нацбанка Беларуси Пётр Прокопович.

Премьер-министр Беларуси рассказал также о поставках электроэнергии в Калининградскую область транзитом через Беларусь. Также в ходе встречи Президент и премьер-министр обсудили выполнение параметров социально-экономического развития страны за полтора месяца с начала года.

Александр Лукашенко:

Комплекс вопросов, связанных с Российской Федерацией. Меня интересует, прежде всего, ответ Медведева на моё письмо по комплексу вопросов нефтепереработки, поставки электроэнергии в Прибалтику, Калининградскую область транзитом через Беларусь — что у нас происходит, мы несём ответственность за людей, которые там живут и не можем препятствовать ни в коем случае поставкам электроэнергии.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы обеспечим подачу всех энергетических ресурсов в нашу страну. Мы полностью рассчитались с Российской Федерацией за потреблённый газ в прошлом году. В настоящее время отрабатываются Ваши поручения по стоимости газа в Республику Беларусь в 2009 году. Мы активно работает сегодня с компанией «Газпром» по поставке в полном объёме газа в нашу страну.

О стабильности национальной валюты и об особенностях денежно-кредитной политики за последние полтора месяца главе государства сегодня доложил и глава правления Нацбанка Беларуси Пётр Прокопович.

Пётр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Особенно важна та стабильность, которая сегодня есть в банковской сфере. С начала года у нас стабильный курс национальной валюты и даже несколько укрепился в корзине валют. Если на 1 января у нас курс был 1036 рублей, то на 1 февраля — 1034, и сегодня продолжает укрепляться.