С.Сидорский: МВФ принял решение предоставить Беларуси второй транш кредита в размере $675 млн.

Эксперты Международного валютного фонда позитивно оценивают белорусскую антикризисную программу. Об этом проинформировал сегодня Президента Беларуси премьер-министр Сергей Сидорский.- Правительство Беларуси активно работает с Международным валютным фондом: в нашей стране постоянно находятся представители МВФ, идет обмен миссиями. Эксперты Фонда подтвердили высокий авторитет белорусской антикризисной программы и эффективность действий правительства, местных органов власти, субъектов хозяйствования по исполнению взятых обязательств. В этой связи МВФ принял решение предоставить Беларуси второй транш кредита в размере $675 млн. Кроме того, МВФ готов увеличить общую сумму кредита на $1 млрд., - приводит БЕЛТА слова Сергея Сидорского.