США потеряли финансовое лидерство

США опустились с первого на третье место в рейтинге развития финансовой системы, опубликованном Всемирный экономическим форумом (WEF), уступив лидерство Великобритании и Австралии.

Тройку лидеров подпирают Сингапур и Гонконг, занявшие 4 и 5 места соответственно, кроме того, Сингапур возглавляет рейтинг институционального климата, а в рейтинге бизнес-климата находится на 2 месте, уступив Дании.

Большинство из 55 стран, попавших в список, потеряли много очков. Тем не менее, сравнительные результаты развивающихся экономик в рейтинге, который строится на основании примерно 120 показателей, были лучше.

Развитые страны все еще возглавляют рейтинг, однако в последние 12 месяцев они показали себя настолько хуже развивающихся, что их отрыв заметно уменьшился, отмечает исполнительный директор WEF Кевин Штайнберг.

В рейтинге финансовой стабильности британские и американские банки рухнули на 37 и 38 места соответственно, что намного ниже позиций, занимаемых развивающимися странами, такими как Мексика и Бразилия (14 и 15 место соответственно), и всего на один пункт выше России (39 место).

Рейтинг финансовой стабильности возглавляют Норвегия, Швейцария, Гонконг и Чили, в то время как Аргентина, Казахстан и Украина находятся в самом конце списка.

Германия и Франция потеряли много очков в общем рейтинге, что выбило их из первой десятки стран с наиболее развитыми финансовыми системами.

Австралия, одна из первых стран, начавших отмену мер экономической поддержки, поднялась с 11 на 2 место, благодаря эффективности и стабильности ее банков, а также невысокому риску кризиса государственного долга, пишет newsru.com.