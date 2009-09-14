США и Китай: торговая война?

В минувшую пятницу Барак Обама объявил о решении ввести 35-процентную пошлину на импорт китайских автомобильных покрышек, рынок которых в США оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

Это решение было принято под давлением со стороны профсоюзов, требующих ограничить импорт и сохранить рабочие места для американских рабочих.

Недавно США и ЕС подали совместный иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), обвинив Пекин в попытках поддержать отечественные компании за счет экспортных пошлин на сырьевые товары. В ответ китайская сторона заявила, что ограничивает экспорт таких сырьевых материалов, как магний, кокс и цинк, в соответствии с правилами ВТО, и тоже обвинила США в протекционизме.

Китай не замедлил с ответом. В ночь на понедельник министерство коммерции КНР сообщило о начале антидемпингового расследования в отношении импортируемых из США товаров для автомобильной промышленности, а также мяса.

«Совсем недавно в министерство поступили заявки от местных производителей, в которых говорилось, что такие товары ввозятся на внутренний рынок Китая по демпинговым ценам. Это удар по китайским производителям, поэтому они потребовали от министерства провести антидемпинговое расследование», - отмечается в сообщении ведомства.

Ведомство настаивает на том, что «Китай последовательно выступает против протекционизма во внешней торговле, что было подтверждено его реальными действиями во время мирового финансового кризиса, поэтому нынешнее расследование полностью соответствует законам КНР и соответствующим положениям ВТО».

Усиление протекционизма в мире может повредить мировой торговле и задержать восстановление мировой экономики после рецессии, заявили представители Европейского центрального банка.

Между тем, как заявила официальный представитель МИДа КНР Цзян Юй, Китай выражает крайнее неудовлетворение и решительный протест против действий США во время мирового финансового кризиса.

«Такими действиями США нарушили обязательства, принятые на себя во время заседаний G20: под прикрытием лозунга о спасении экономики осуществили акт серьезного торгового протекционизма. Это навредит китайско-американским торгово-экономическим отношениям, не будет способствовать скорейшему восстановлению мировой экономики», - сказала Цзян Юй. Она также отметила, что «Китай оставляет за собой право на ответные действия», сообщает Newsru.com.