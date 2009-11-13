Срыв проекта субмикронного производства на «Интеграле»

Президент не увидел готовых изделий и обвинил руководство предприятия и отраслевого министерства в срыве проекта. В этой связи глава государства отказал в выдаче очередного денежного займа предприятию из средств госбюджета.

Глава государства посетил сегодня Минскую площадку этого научно-производственного объединения. На ее базе должен был быть реализован сверхсовременный проект по выпуску микросхем с точностью 0,35 микрон.

Александр Лукашенко:

Мы вам выделили деньги с тем, что вы разовьете производство, очень сложное, купите оборудование. Под это вам были выделены средства и определены сроки. Мы пришли к финишу, и на финише оказывается, что государство должно сейчас еще за вас заплатить? Вы набрали кредитов, вы не освоили продукцию, которую должны были продать, погасить кредиты и вернуть государству ссуды. Вы это не сделали и сегодня говорите: нам нужно еще столько. Ну, и что вы от меня хотите? Я что, Дед Мороз? Пришел перед Новым годом и из мешка буду миллиарды вам раздавать?

Глава государства поручил Комитету госконтроля и силовым структурам разобраться с ситуацией на предприятии. В качестве одного из вариантов спасения завода первый вице-премьер Владимир Семашко предложил акционировать это научно-производственное объединение. На что Президент ответил, что ни акционировать, а тем более продавать «Интеграл» никто не будет.

Александр Лукашенко:

Вы сорвали сроки, это ваша проблема. Я о деньгах. У вас должны были тогда остаться деньги. Вам деньги выделили, чтобы поднять процесс. Я еще колебался долго, большие деньги были, было тысячу предложений, в том числе, по продаже «Интеграла». Приходили ко мне, большие деньги давали за этот завод. Отдайте, мы будем заниматься, мы сделаем игрушку здесь. Я его не продал, под аплодисменты Семашко, выделил вам деньги, вы мне сказали: что, вот, есть три проекта, спасибо за деньги, через определенный срок мы будем платить налоги, мы будем давать в казну. Так было? Иначе быть не могло, вы бы не получили деньги. Прошло время. Где товар?