В связи с переносом рабочего дня со вторника 2 января да на субботу 30 декабря и празднованием Нового года сроки выплаты пенсий подкорректированы.С первого дня месяца она начнется только в Минске и Витебской области (в остальных регионах - на несколько дней позже).

Так, в Витебской области 29 и 30 декабря пенсионерам выплатят пенсии за 1 и 2 января 2007 года. Столичные пенсионеры, у которых по графику выплаты пенсий 1-го числа месяца, могут получить ее 30 декабря. Поскольку 2 января почтовые отделения Минска будут работать, то пенсии за 2 января будут выплачиваться именно в этот день. За воскресенье 7 января они будут выплачены во всей республике в субботу 6 января.