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Сроки реализации инвестиционных проектов в столице будут сокращены

26 июня 2008 16:52
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Такую задачу Александр Лукашенко поставил на встрече с председателем Мингорисполкома. Михаил Павлов доложил Президенту о выполнении поручений, находящихся на личном контроле главы государства. В частности, речь шла о реализации в Минске инвестиционных проектов оманской стороной и крупной израильской компанией, планирующей вынести за городскую черту завод вычислительной техники.
 
На встрече обсуждались также вопросы подготовки столицы к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси. Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы все мероприятия по празднованию Дня Республики были интересны и не повторяли сценариев предыдущих лет.
# Экономика

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