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Срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля

20 февраля 2017 07:30
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Новости Беларуси. Срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля. Всего белорусам было направлено около 470 тысяч извещений о необходимости оплатить налог. К этому времени только десятая часть внесла средства, это порядка 14 миллионов рублей.

Согласно третьему декрету Президента, граждане, которые работали менее 183 календарных дней или не работали вовсе и не участвовали в финансировании госраходов, обязаны уплатить сбор в размере 20 базовых величин. Не так давно в документ были внесены правки. От сбора освободили тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Работа по рассмотрению таких заявлений будет продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Налоги

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