Срок подачи заявлений для перехода на упрощенную систему налогообложения продлен в Беларуси до 20 января

Напомним, в первый день 2009-го в стране вступил в действие указ президента о снижении ставки налога для тех субъектов хозяйствования, которые уже используют упрощенную систему. В нашей стране таковых 35 тысяч. Эти меры, считают в Минэкономики, выведут бизнес из тени и повысят инвестиционную привлекательность страны. Малые предприятия получили шанс для расширения, а крупные смогут закрепить свои позиции на рынке товаров и услуг.