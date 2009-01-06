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Срок подачи заявлений для перехода на упрощенную систему налогообложения продлен в Беларуси до 20 января

06 января 2009 17:52
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Напомним, в первый день 2009-го в стране вступил в действие указ президента о снижении ставки налога для тех субъектов хозяйствования, которые уже используют упрощенную систему. В нашей стране таковых 35 тысяч. Эти меры, считают в Минэкономики, выведут бизнес из тени и повысят инвестиционную привлекательность страны. Малые предприятия получили шанс для расширения, а крупные смогут закрепить свои позиции на рынке товаров и услуг.
# Экономика

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