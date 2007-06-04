Срок истек. Использование запрещено

Сотрудники Комитета государственного контроля по Брестской области проверили эффективность использования топлива в сельских хозяйствах. Результаты малоутешительные.

День автопарка в СПК "Агрокобринское" начинается со склада ГСМ. О том, что это место существует, подтверждает только надпись. Краска давно облезла, веревка вместо замка, и сломанный счетчик застыл на отметке 70. Все это раритетные раздаточные колонки. Их век явно прошел. Однако, именно здесь заправляют сельскохозяйственную технику. С истёкшим сроком годности и другие топливораздаточные установки.

По документам метршток давно не проверен. А годность градировочных таблиц истекла 5 месяцев назад. Лимитно-заборная карта без штампа. Топливо на таких не оборудованных и не поверенных заправках выдаваться не должно. То есть автомобили вынуждены либо заправляться в других местах, либо стоять. Притом, что полевые работы уже идут полным ходом.

Подобные нарушения выявлены как в хозяйствах Кобринского, так и Дрогичинского районах Брестчины. Сами же руководители от каких-либо комментариев отказываются. Говорят, раньше существовала бригада, которая была в ответе за стояние ГСМ. С реорганизацией агроснаба их аннулировали. Однако сегодняшнюю ситуацию исправить обязуются в ближайшие сроки. .