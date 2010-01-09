Среднюю плату за теплоэнергию планируется ввести в Минске

Это жилищно-коммунальное нововведение инициирует Мингорисполком. Столичные власти просчитали: усредненная ежемесячная сумма позволит исключить значительную разницу в оплате между летним и зимним периодами.

Провести подобный эксперимент с коммунальными платежами в белорусской столице решили по опыту ряда зарубежных стран. Суть эксперимента сводится к одному простому правилу: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Итоговая, конечно, за 12 месяцев остается та же самая, а вот летняя и зимняя ежемесячные суммы изменятся кардинально — их попросту уравняют.

В основе новой арифметики – прагматичный расчет. Суммы в жировках зимой и летом разнятся серьезно. Основной денежный вес — это отопление и подогрев воды. Деление поровну вне зависимости от поры года будет выгодно обеим сторонам: для жителей Минска зимние платёжки не будут столь обременительны, а для поставщиков коммунальных услуг, тех же энергетиков, накопленные таким образом средства покроют ежегодно возникающий «кассовый разрыв» в начале отопительного сезона.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Эти деньги поступают энергетикам. Это их доход: за электроэнергию, за тепло, за горячее водоснабжение, за горячее отопление. Деньги поступают именно им — тому, кто это произвел. Другое дело, хватает этих денег или нет?

Вот чтобы хватало, и предлагают столичные власти усреднить ежемесячную плату за отопление и подогрев воды. И использовать рационально распределенные деньги как для проведения ремонтных работ, так и реконструкции тепловых сетей и возможно для модернизации ТЭЦ.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Вот что самое главное — экономика. А экономика у нас положительная. Поэтому деньги нужны не только на поддержание, но и на реконструкцию. У ТЭЦ-3 был уже практически 100%-й износ, и теперь идет реконструкция, аналогичная ТЭЦ-2 – там устанавливается два новых агрегата. На ТЭЦ-3 подобный агрегат будет один, но мощный.

И главный вопрос — когда? От задумки до реализации пройдет немало месяцев, а может быть, и лет. Вопрос перехода на усредненную оплату потребленной теплоэнергии достаточно сложный и потребует внесения изменений в существующую нормативно-правовую базу. И лишь тогда будет принято совместное решение Мингорисполкома и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.