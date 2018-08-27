Новости Беларуси. Средняя зарплата в Минской области составляет 983 рубля 70 копеек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Согласно с информацией Национального статистического комитета, наибольшие доходы у жителей Солигорского района: средняя цифра здесь – 1338 рублей, за ним идет город Жодино с зарплатой 1247 рублей и Пристоличье – 1186 рублей.

Меньше других зарабатывают в Мядельском, Вилейском и Любанским районах – около 747 рублей. Относительно сфер деятельности, наибольшие доходы у представителей информационных технологий. Самые низкооплачиваемые по-прежнему учителя, библиотекари и работники музеев.