Прямой эфир

Средняя зарплата в Минской области составляет 983 рубля 70 копеек

27 августа 2018 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Средняя зарплата в Минской области составляет 983 рубля 70 копеек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Согласно с информацией Национального статистического комитета, наибольшие доходы у жителей Солигорского района: средняя цифра здесь – 1338 рублей, за ним идет город Жодино с зарплатой 1247 рублей и Пристоличье – 1186 рублей.

Меньше других зарабатывают в Мядельском, Вилейском и Любанским районах – около 747 рублей. Относительно сфер деятельности, наибольшие доходы у представителей информационных технологий. Самые низкооплачиваемые по-прежнему учителя, библиотекари и работники музеев.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 27.08.2018
27 августа 2018 17:05

Новости экономики за 27.08.2018

Минский вторичный рынок жилья теряет покупателей
27 августа 2018 17:02

Минский вторичный рынок жилья теряет покупателей

На территории белорусско-китайского парка «Великий камень» построят арендный жилой комплекс
27 августа 2018 17:02

На территории белорусско-китайского парка «Великий камень» построят арендный жилой комплекс