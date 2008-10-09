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Сразу в двух регионах страны сегодня стартовали масштабные инвестфорумы

09 октября 2008 13:49
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На фоне значительного роста ВВП прирост инвестиций в основной капитал в Беларуси ежегодно составляет 20-25%.

Такие цифры звучали сегодня на Четвертом международном инвестфоруме, который в этом году одновременно стартовал сразу в двух регионах страны – Витебске и Могилёве. Он собрал сотни гостей из 24 стран мира, в том числе России, Украины, Польши, Франции, Германии и Австрии. Уже сегодня заключены десятки выгодных контрактов. Интересы зарубежных гостей и белорусские предложения изучала Алеся Высоцкая.

Беларусь демонстрирует миру открытость национальной экономики. Страна интересна зарубежному бизнесу. И об этом говорят даже простые цифры:   три с половиной миллиарда доларов инвестиций только за  полугодие. Это прирост более чем на 20%.

Представители известных мировых банков, европейских бизнес-организаций,  торгово-промышленных палат. В этом году инвестфорум бъёт все рекорды и географией гостей и в целом – масштабами.  Сразу  два региона – Могилёв и Витебск  на несколько дней превратились в большие площадки для переговоров.

Каждый  ищет  место наилучшего вложения капитала. И надо сказать, большинство находит. Беларусам в Витебске представили 160 инвестпроектов. Не меньшее колличество и в Могилёве. Так, свободная экономическая зона «Могилёв» становиться всё интереснее, к примеру,  для промышленников. Но  для выгодных контрактов горизонты этим не ограничиваются - от сельского хозяйства и  переработки достроительства и  агротуризма. Кстати, и  малые города – особая позиция.    

Интерес бизнесменов  объясняется просто. Беларусь вышла на качественно новый уровень социально-экономического развития. Это  результат техперевооружения и модернизации производства  с использованием передовых технологий. На создание благоприятного инвестклимата направлена и сама политика государства. Беларусь  открыта для инвестора и готова рассмотреть любые предложения, которые принесут пользу нашей экономике. Ещё одно обязательное условие -  их долгосрочная перспектива.

Представить себя во всей красе Беларусь готовится и  в Лондоне. В середине  ноября там  впервые  состоится крупнейший зарубежный инвестфорум. И надо сказать, что столица Великобритании для столь масштабной презентации выбрана не случайно. Туманный альбион, по мнению экспертов, идеальная платформа для открытого диалога между влиятельными представителями бизнеса и политики Беларуси — с одной стороны, и международными финансовыми и деловыми элитами — с другой.
Конкретным предложениям - такой же и ответ. Уже сегодня на инвестфоруме в  Могилёве и Витебске  подписаны десятки контрактов, выгодным обеим сторонам.

 

# Экономика

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