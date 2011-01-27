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Сразу три крупных торговых предприятия в ближайшие пять лет появятся на территории Октябрьского района

27 января 2011 12:46
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Такую задачу глава города Николай Ладутько определил на расширенном заседании администрации района.

На встрече с чиновниками и руководителями предприятий председатель Мингорисполкома поставил основные задачи для города на предстоящую пятилетку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В приоритете – три «И»: инновации, инвестиции и инициатива.

Анатолий Жуковский, глава администрации Октябрьского района:
Все эти задачи мы знаем. Определились еще на предыдущем заседании по определению задания всему промышленному комплексу района. Я думаю, что все эти задачи будут отрабатываться совместно с администрацией района, руководителями предприятий, организаций.

# Экономика

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