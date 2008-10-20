Сразу несколько масштабных строительных проектов намерены представить на инвестиционном форуме в Лондоне минские градостроители

Таким образом, они планируют рассказать о новостройках белорусской столицы и привлечь внимание зарубежных инвесторов.

Стройка века – так называют "Минск-Сити" столичные градостроители. Масштаб внушителен – на трехстах гектарах разместятся деловой центр, торгово-развлекательный комплекс и большой жилой квартал. Правда, не менее внушительна и стоимость проекта – более пяти миллиардов долларов. Деньги ищут на западе. Причем, успешно. Уже есть претенденты. В Лондон, кстати, поедет не только "Минск-Сити". Белорусские архитекторы хотят рассказать западному миру и о других проектах, которые в ближайшие пять лет обретут реальные очертания.

Сейчас в белорусской столице реализуется более ста масштабных инвестиционных проектов в области строительства. Среди них – Национальный форум – здесь будут проводить крупные государственные мероприятия, а также комплексы общественного питания, гостиницы. Уникальный объект появится и на въезде в город на московском направлении. Пока у Национальной библиотеки растут деревья и манит разноцветными огнями цирк-шапито. Но на картах столичных градостроителей это место выглядит уже по-другому. Через пару лет здесь зажгут "Восточный маяк".



Покорителям морей от него проку не будет – от Минска до большой воды тысячи километров. Градостроители делают ставку на другое, – современные здания этого уникального комплекса станут еще одной визитной карточкой белорусской столицы. Возводить его будут на зарубежные деньги. Компания-инвестор уже определена.

Первостепенными объектами для столичных градостроителей остаются Парк высоких технологий, штаб-квартира Национального олимпийского комитета и аквапарк на проспекте Победителей. Все они включены в генеральный план Минска до 2030 года, который сейчас корректируется. На их реализацию понадобится около десяти миллиардов рублей. И разработчики предполагают – интерес у западных инвесторов к этим проектам будет.