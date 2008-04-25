Сразу несколько государств готовы инвестировать в строительство угольных станций в Беларуси

Наиболее перспективными эксперты называют Россию и Китай, однако не так давно заинтересованность проявил еще и Иран. При этом специалисты вовсе не исключают привлечение частного капитала. В любом случае, направление и объем финансовых вливаний определит тендер. Если вопрос с инвесторами пока можно назвать открытым, – сроки строительства угольных станций уже вполне конкретны. Запустить первый блок планируют к началу 2014-го года.