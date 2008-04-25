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Сразу несколько государств готовы инвестировать в строительство угольных станций в Беларуси

25 апреля 2008 13:48
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Наиболее перспективными эксперты называют Россию и Китай, однако не так давно заинтересованность проявил еще и Иран. При этом специалисты вовсе не исключают привлечение частного капитала. В любом случае, направление и объем финансовых вливаний определит тендер. Если вопрос с инвесторами пока можно назвать открытым, – сроки строительства угольных станций уже вполне конкретны. Запустить первый блок планируют к началу 2014-го года.
# Экономика

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