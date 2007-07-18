Спутниковый контроль за бытовыми отходами

В Гомеле для контроля за передвижениями мусоровозов внедрена навигационная система GPS.

Первые месяцы работы с нововведением позволили снизить расходы на вывоз бытовых расходов на 10%.

Система глобального позиционирования пришла в коммунальную отрасль Беларуси. Узнать где, когда и сколько времени находился транспорт коммунальных служб в Гомеле, могут теперь абсолютно точно. Спутник фиксирует местонахождение мусоровоза каждые 3 секунды. Такой контроль позволяет оптимизировать маршруты грузовиков, отсюда и экономическая выгода. Экономия топливно-энергетических ресурсов - в разрезе государственной политики, значимый, но не единственный эффект от нововведения.

С наработками своих гомельских коллег сегодня в рамках выездного заседания коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь познакомились руководители отрасли ЖКХ со всей страны.

Оптимизация работы транспорта не единственный пример новых подходов в работе гомельских коммунальщиков. Внедрение газопоршневого агрегата для выработки тепловой и электрической энергии на котельной "Кристалл" КПУП "Гомельоблтеплосеть", открытие экспериментального сортировочно-биомеханического завода по переработке вторресурсов - всё это говорит о произошедшем переломе в методах работы отрасли, переломе в сторону рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов.