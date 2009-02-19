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Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, пополнится

19 февраля 2009 12:00
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С первого мая в нём будут компьютеры, мониторы, ноутбуки, принтеры и овощные соки. Так налоговики республики намерены вывести эту продукцию из тени нелегального бизнеса. Сегодня на теневой рынок Беларуси приходится около 15% ВВП. По итогам минувшего года от налогообложения было скрыто около 15 триллионов рублей. Основные схемы уклонения от уплаты налогов, а их сегодня более тысячи, выработаны в негосударственном секторе экономики. Наступление на теневой рынок позволит собрать запланированные поступления платежей в бюджет.
# Экономика

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