Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, пополнится

С первого мая в нём будут компьютеры, мониторы, ноутбуки, принтеры и овощные соки. Так налоговики республики намерены вывести эту продукцию из тени нелегального бизнеса. Сегодня на теневой рынок Беларуси приходится около 15% ВВП. По итогам минувшего года от налогообложения было скрыто около 15 триллионов рублей. Основные схемы уклонения от уплаты налогов, а их сегодня более тысячи, выработаны в негосударственном секторе экономики. Наступление на теневой рынок позволит собрать запланированные поступления платежей в бюджет.