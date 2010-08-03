Специализированное финансовое агентство будет создано в Беларуси в ближайшее время

Президент Александр Лукашенко сегодня провел рабочее совещание с крупными отечественными банкирами. Глава государства потребовал доработать документ о создании новой структуры. Будущее финансовое агентство — явление новое, подобной структуры в Беларуси не было.

Предполагается, что учредителем ее будет Минфин. Это же ведомство займется и поиском первоначального капитала для уставного фонда.

Одна из основных функций будущего агентства — забрать у белорусских банков все проблемные кредиты и в целом обеспечить более стабильную работу банковской системы. Агентство будет также участвовать в реализации ряда национальных программ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня поразила мысль, что банки просто хотят облегчить свою жизнь, уйти от государственных программ. А государственные программы у нас огромные: и возрождение села, и программа «молоко», и программа «мясо», и прочее. Только в «Агробанке» больше 50 этих программ.

Но если банки хотят облегчить себе жизнь и уйти от этого, то это негоже, потому что этими программами занимаются, в основном, государственные банки. Поэтому это неправильно. Если банки этим самым хотят повысить свою привлекательность, особенно перед иностранными партнерами на внешнем рынке, привлечь заимствования, я это понимаю. Но где гарантия, что мы, действительно создав это агентство, уж так повысим привлекательность наших банков и изменим их лицо? Таких гарантий пока никто дать не может. Но возможно.

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Глава государства поручил с учетом обсуждений доработать документы о создании специального финансового агентства и в ближайшее время доложить ему согласованное решение по этому вопросу. Этот вопрос является для нас, для банковской системы, для финансовой системы новым. Такого агентства и принципов создания такого агентства у нас еще не было, поэтому возникает много вопросов.

Глава государства правильно принял решение, что сначала надо все вопросы тщательно продумать, обсудить, снять все спорные моменты и вынести согласованный документ Главе государства.