Специалисты выясняют положение экономики Беларуси

Миссия Международного валютного фонда начинает традиционный обзор экономической ситуации в Беларуси.Планируются встречи с представителями Национального банка, Министерства финансов, Минэкономики и ряда других ведомств республики. Будут обсуждены перспективы развития страны на следующий год. Особое внимание миссия МВФ уделит анализу текущей ситуации и последствиям влияния на экономический рост цен на энергоносители с начала этого года. Завершит свою работу миссия 4 июня.