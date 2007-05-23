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Специалисты выясняют положение экономики Беларуси

23 мая 2007 07:41
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Миссия Международного валютного фонда начинает традиционный обзор экономической ситуации в Беларуси.Планируются встречи с представителями Национального банка, Министерства финансов, Минэкономики и ряда других ведомств республики. Будут обсуждены перспективы развития страны на следующий год. Особое внимание миссия МВФ уделит анализу текущей ситуации и последствиям влияния на экономический рост цен на энергоносители с начала этого года. Завершит свою работу миссия 4 июня.
# Экономика

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