Специалисты Россельхознадзора проинспектируют закрытые для поставок белорусские предприятия

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает, что ограничения на поставки продукции в Россию снимут уже в апреле. Об этом 4 апреля журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Специалистов Россельхознадзора ждут на этой неделе. Согласно договоренностям президентов двух стран, они проинспектируют в Беларуси закрытые для поставок предприятия.