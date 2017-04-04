Специалисты Россельхознадзора проинспектируют закрытые для поставок белорусские предприятия

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает, что ограничения на поставки продукции в Россию снимут уже в апреле. Об этом 4 апреля журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.
Специалистов Россельхознадзора ждут на этой неделе. Согласно договоренностям президентов двух стран, они проинспектируют в Беларуси закрытые для поставок предприятия.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
У нас 12 предприятий молочной отрасли, 8 мясокомбинатов и 3 птицефабрики, которые лишены права продавать эту продукцию. Молочные предприятия закрыты с августа 2016 года. Мы ставим вопрос таким образом, чтобы все претензии, которые выставляются Россельхознадзором, были оперативно рассмотрены службами и Беларуси, и России, чтобы не затягивать это. Достаточно 10-12 дней, чтобы рассмотреть эти претензии.
Беларусь и Россия также договорились создавать совместные селекционно-генетические центры, что позволит сократить импорт племенной продукции. Работать центры, как предполагается, будут на базе научных предприятий двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.