Специалисты из 8 европейских стран приехали на БелАЭС. Они будут изучать работу станции три дня

Новости Беларуси. Европейские эксперты по ядерной безопасности начали работу на БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит проходит в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов.

На этот раз в состав экспертной группы вошли специалисты из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии, Финляндии. Они в течение трех дней изучают работу станции в случае условных природных катаклизмов или потери электроснабжения. Это уже второй визит экспертов. Первый прошел в феврале и имел положительную оценку.