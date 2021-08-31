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Специалисты из 8 европейских стран приехали на БелАЭС. Они будут изучать работу станции три дня

31 августа 2021 14:51
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Новости Беларуси. Европейские эксперты по ядерной безопасности начали работу на БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит проходит в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов.

Специалисты из 8 европейских стран приехали на БелАЭС. Они будут изучать работу станции три дня-1

На этот раз в состав экспертной группы вошли специалисты из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии, Финляндии. Они в течение трех дней изучают работу станции в случае условных природных катаклизмов или потери электроснабжения. Это уже второй визит экспертов. Первый прошел в феврале и имел положительную оценку.

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# АЭС в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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