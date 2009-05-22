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Специалисты Барановичского 558-го авиаремонтного завода создали высокоточную бомбу

22 мая 2009 10:07
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Высокоточный боеприпас создан из обычной авиационной бомбы ФАБ-250 весом 250 кг.

Ее оснастили специальным носителем авиационного средства поражения. Если ранее для попадания такой бомбы в цель с высоты 12 тыс.м необходимо было сбрасывать ее на удалении 6 тыс.м от цели, то сейчас расстояние до цели может достигать 60 тыс.м. Наведение боеприпаса осуществляется с помощью системы спутниковой навигации GPS.

В настоящее время проходят испытания высокоточной бомбы в полигонных условиях. А ее образец демонстрируется на выставке вооружения и военной техники MILEX-2009 в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА представители предприятия.

# Экономика

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