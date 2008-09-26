Прямой эфир

Спасение американской экономики может обойтись в 700 миллиардов долларов

26 сентября 2008 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Речь идёт о предложенном Джорджем Бушем плане её спасения. В ближайшее время переговоры по окончательному согласованию плана поддержки финансовой системы США продолжатся. Администрация Буша пытается убедить законодателей срочно принять проект поддержки финансовой системы страны. На фоне ожиданий утверждения плана, цены на нефть выросли более чем на два доллара. На нью-йоркской товарной бирже стоимость чёрного золота превысила 108 долларов за баррель.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
26 сентября 2008 07:46

Генеральная прокуратура Беларуси проверила выполнение Директивы №3 во время уборочных работ

26 сентября 2008 07:45

19-е заседание глав Центробанков ЕврАзЭс состоялось в республиканском спортивно-оздоровительном центре "Силичи"

26 сентября 2008 07:34

Беларусь и Казахстан обсуждают перспективы развития торгово-экономического сотрудничества