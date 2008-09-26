Спасение американской экономики может обойтись в 700 миллиардов долларов

Речь идёт о предложенном Джорджем Бушем плане её спасения. В ближайшее время переговоры по окончательному согласованию плана поддержки финансовой системы США продолжатся. Администрация Буша пытается убедить законодателей срочно принять проект поддержки финансовой системы страны. На фоне ожиданий утверждения плана, цены на нефть выросли более чем на два доллара. На нью-йоркской товарной бирже стоимость чёрного золота превысила 108 долларов за баррель.