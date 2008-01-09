Создана Дирекция строительства атомной электростанции

Она выступит в роли заказчика по выполнению комплекса подготовительных и проектно-изыскательских работ. Сейчас ведется подготовка к международному тендеру, продолжаются изыскания для выбора площадки будущей станции.



Создание в Беларуси АЭС мощностью 2 тысяч мегаватт значительно усилит энергетическую безопасность страны. Производство электроэнергии на АЭС почти в 2 раза дешевле, чем на тепловых станциях.



Тем временем на минской ТЭЦ-3 в рамках реконструкции идет монтаж нового оборудования. Установлен высокоэффективный парогазовый блок. Он позволит экономить 60 тысяч тонн условного топлива в год. Третья ТЭЦ снабжает теплом юго-восточную часть столицы, где сосредоточено множество промышленных предприятий. Ее реконструкцию уже сейчас называют крупнейшим проектом в белорусской электроэнергетике.