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Создана Дирекция строительства атомной электростанции

09 января 2008 12:03
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Она выступит в роли заказчика по выполнению комплекса подготовительных и проектно-изыскательских работ. Сейчас ведется подготовка к международному тендеру, продолжаются изыскания для выбора площадки будущей станции.

Создание в Беларуси АЭС мощностью 2 тысяч мегаватт значительно усилит энергетическую безопасность страны. Производство электроэнергии на АЭС почти в 2 раза дешевле, чем на тепловых станциях.

Тем временем на минской ТЭЦ-3 в рамках реконструкции идет монтаж нового оборудования. Установлен высокоэффективный парогазовый блок. Он позволит экономить 60 тысяч тонн условного топлива в год. Третья ТЭЦ снабжает теплом юго-восточную часть столицы, где сосредоточено множество промышленных предприятий. Ее реконструкцию уже сейчас называют крупнейшим проектом в белорусской электроэнергетике.
# Экономика

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