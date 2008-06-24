Союзный бюджет на 2009 год оценивается в сумме более 5,5 миллиардов российских рублей

Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин. Предполагается, что в 2009 году взносы Беларуси и России будут увеличены на 25%.

В целом за счет средств союзного бюджета сейчас финансируется 32 производственные программы, на будущий год заявки поданы по 84-м. На предстоящем заседании союзного Совмина, 27 июня, в Москве планируется рассмотреть работу коллегиальных органов Союзного государства. В повестку дня включены вопросы сотрудничества в транспортной, таможенной сферах, а также вопросы ценовой политики, взаимодействия в области поставок сельхозпродукции.

И сегодня премьер-министр Сергей Сидорский высказал недоумение по поводу намерения России провести антидемпинговое расследование в отношении импорта сухого молока из Беларуси. На сегодняшний день этот дефицитный товар мы можем продать на любом рынке, отметил премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что с российской стороны поступали отдельные просьбы по межправительственному соглашению продать сухое молоко по ценам чуть ниже, чтобы поддержать социальную сферу. Все остальное молоко продается через биржу. По словам руководителя белорусского правительства, он намерен обсудить этот вопрос в правительстве России.

