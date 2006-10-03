Современный зерносушильный комплекс вскоре начнет работать в одном из хозяйств Гродненской области

Эта уникальная установка не имеет аналогов в Беларуси по мощности. В час она будет обрабатывать до 50 тонн зерна. А обслуживать его будут всего два человека.

:О производстве современных зерносушильных комплексов на предприятии <Лидсельмаш> задумались два года назад. Государственная программа перевооружения сельского хозяйства требовала более мощной техники. А отечественная промышленность на то время таковой не производила и опыта не имела. Поэтому решили искать партнера. И нашли в Польше. Ровно год назад предприятие <Лидсельмаш> совместно с польскими партнерами поставило первый зерносушильный комплекс. Уже сегодня только на Гроднинщине таких 17. Председатели хозяйств говорят, что это мечта любого руководителя - очень практично. Позволяет экономить не только трудовые, но и энергоресурсы.

Обслуживают этот современный комплекс два человека. Их работа - задать программу и дать <умной> технике все сделать самой. Кроме того, зерносушилка ещё и газ экономит.

Агрокомбинат "Снов" довольно мощное хозяйство. Оно имеет несколько сушилок импортного производства. Но их мощностей стало мало. Сегодня предприятию в сутки необходимо перерабатывать до 1.500 тонн зерна. Поэтому было принято решение поставить ещё один сушильный комплекс, но уже на половину отечественный.

Сегодня беларусско-польскими зерносушильными комплексами заинтересовались в России. Переговоры по поставке ведутся с Калининградской областью. А вскоре нашу марку возможно увидят и в Казахстане.