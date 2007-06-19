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Современный взгляд на энергию и тепло

19 июня 2007 09:03
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Национальная академия наук дорабатывает концепцию энергетической безопасности и повышения энергетической независимости Беларуси.

В Директиве №3 белорусским ученым поставлена задача изучить возможности увеличения использования местных видов топлива.

Ещё в 80-ых годах прошлого века белорусы первыми в Советском Союзе стали озвучивать идеи энергетической безопасности и энергосбережения. В Институте тепло- и массообмена Национальной академии наук монографии, изданные в те годы, сегодня вновь популярны.

Кандидат химических наук Леонид Виноградов уже не один десяток лет занимается теорией и практикой сжигания различных видов топлива. Концепция получения тепловой энергии из местных его видов, разработанная  ещё в советские времена, сегодня получила вторую жизнь. Поиск новых источников энергии - задача, над которой ломают голову белорусские ученые. Леонид Виноградов считает, что обеспечить собственными силами 25% энергии Беларуси вполне под силу. Главное, рационально использовать энергию торфа, древесины, солнца и даже бытовых отходов.

# Экономика

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