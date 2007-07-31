Совмин подводит итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие

Заседание проходит под председательством премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского. Министерство экономики уже подготовило основные цифры к заседанию в Правительстве, и главный показатель ВВП выглядит так:

108%. Энергоемкость снижена более чем на 14%, в промышленности произведено почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2006 году, также возросло производство потребительских товаров и сельхозпродукции.

На развитие экономики, по данным Министерства экономки, в первом полугодии использовано инвестиций в основной капитал на 20% больше такого же уровня прошлого года.