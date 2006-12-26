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Совмин подводит итоги социально-экономического развития Беларуси

26 декабря 2006 08:49
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26 декабря на заседании Совмина обсуждают итоги социально-экономического развития Беларуси за 11 месяцев и основные показатели прогноза на 2007 год.Хотя до конца года еще осталось время, но здесь уже подводят предварительную черту под одиннадцатью месяцами работы народного хозяйства. Цифры не окончательные, но уже "говорящие". Как стало известно, из 16 основных параметров прогноза социально-экономического развития выполнено 13, а темп роста главного экономического показателя внутреннего валового продукта составил по данным Совмина 109,9%, хотя максимальный уровень ожидался на уровне 108,5%. Пока не выполняются параметры по снижению энергоемкости ВВП и импорту товаров и услуг. Отметим, что реальные денежные доходы населения увеличились более чем на 17%.
# Экономика

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