Совмин подводит итоги программы возрождения и развития села

Для агропромышленного комплекса прошлый год был не из легких. Государство оказывает немалую поддержку аграрному сектору, в ответ рассчитывает на рентабельность сельхозорганизаций.

Начиная с 2005 года, аграрный сектор страны получил значительную господдержку. В правительстве озвучили цифру — 21 триллион рублей. Без дотаций обходиться трудно – рентабельность сельхозорганизаций недостаточная, ниже запланированных 25%.

Гарантированное поступление средств на счет дает продукция животноводства. Задания по производству картофеля и льна остаются невыполненными. С учетом поддержки недостатки в работе отдельных хозяйств недопустимы. Такова позиция правительства.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Все программы, которые мы приняли, в целом реализуются. В том числе, и по перерабатывающей промышленности, оказана существенная помощь в проведении массовых полевых работ, но финансовое состояние агропромышленного комплекса и, особенно, его центрального звена — сельского хозяйства — остается сложным.

На то, чтобы наверстать упущенные возможности есть еще год. В 2010 АПК Беларуси предстоит переоснастить полтысячи молочно-товарных ферм, мехдворов и зерносушильных комплексов. Для техперевооружения понадобится 1,5 триллиона рублей. В агрогородки будут преобразованы почти три сотни населенных пунктов. 250 обрели такой статус в прошлом году. Речь идет не просто о том, чтобы получить паспорт агрогородка. А в первую очередь о строительстве социальной инфраструктуры на селе.

В правительстве уже имеют представление о том, что будет происходить на селе в ближайшие пять лет. Разработана концепция развития сельской территории. Главным станет повышение экономической эффективности АПК.