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Совмин обсудил тему энергосбережения и альтернативных источников энергии

29 апреля 2008 16:48
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Развивать ветроэнергетику в Беларуси должны более интенсивно, используя при этом накопленный в республике опыт. Об этом заявил премьер-министр Сергей Сидорский. До 2014 года в республике планируется ввести как минимум 10 ветроустановок, и создать комплексную программу использования альтернативных источников энергии. По мнению правительства, ветроустановки могут внедряться в сельском хозяйстве, на малых предприятиях и в других сферах. Пока же программу отправили на доработку.
# Экономика

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