Советский район Минска - лучший по социально-экономическому развитию

Советский район столицы победил в социально-экономическом соревновании районов за первое полугодие. Подведение итогов состоялось на заседании Мингорисполкома. Основной кри терий определения победителя - обязательное выполнение всех прогнозных показателей. Советский район - единственный в столице, который выполнил это требование. За достижение хороших результатов он премирован на сумму 600 базовых величин. Второе место в социально-экономическом соревновании занял Фрунзенский район, третье - Ленинский.