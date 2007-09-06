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Советский район Минска - лучший по социально-экономическому развитию

06 сентября 2007 14:33
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Советский район столицы победил в социально-экономическом соревновании районов за первое полугодие. Подведение итогов состоялось на заседании Мингорисполкома. Основной кри терий определения победителя - обязательное выполнение всех прогнозных показателей. Советский район - единственный в столице, который выполнил это требование. За достижение хороших результатов он премирован на сумму 600 базовых величин. Второе место в социально-экономическом соревновании занял Фрунзенский район, третье - Ленинский.
# Экономика

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