Совет Республики Национального собрания обсудит проект закона о социальных льготах

На заседании сессии Совета Республики Национального собрания будет рассмотрен проект Закона Республики Беларусь "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан".

Всего в повестке дня шесть законопроектов: по вопросам административной ответственности за нарушение законодательства о занятости населения, а также внесение изменений в некоторые законы в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в законы по вопросам, связанным с отстранением от должности подозреваемого или обвиняемого органом, ведущим уголовный процесс.

На заседании сессии, кроме того, будут рассмотрены законопроекты о ратификации договора между Беларусью и Ираном о правовой помощи по гражданским и уголовным делам и белорусско-иранского межправительственного соглашения о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации природных катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.