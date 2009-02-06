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Совет по развитию предпринимательства предлагает изменить систему оплаты труда работников коммерческих организаций

06 февраля 2009 11:52
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Проблема назрела давно и требует упрощения. Об этом сообщили сегодня на очередном заседании Совета. В частности, предприниматели предлагают не ограничивать верхнюю планку зарплаты и убрать некоторые положения по её нормированию.

Совет по развитию предпринимательства в Беларуси создан для того, чтобы налаживать конструктивный диалог государства и бизнеса. Возглавляет его Владимир Зиновский, председатель Национального статистического комитета. Страна сегодня последовательно формирует благоприятные административные, правовые и экономические рамки для развития сектора малого бизнеса. Один из последних реальных шагов либерализации – Декрет Президента №2 о заявительном принципе регистрации бизнеса.
# Экономика

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