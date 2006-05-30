Совет Министров упрощает бюджетно-налоговую политику на 2007 год

В правительстве обсудили стратегию бюджетно-налоговой политики на ближайшую пятилетку.

По словам министра финансов Николая Корбута, документ предусматривает снижение налоговой нагрузки на фонд заработной платы за счет отмены чрезвычайного трехпроцентного налога и отчислений в государственный фонд содействия занятости.

Минфин также предлагает отказаться от взимания целевых сборов местными органами власти, а потери компенсировать увеличением ставки налога на прибыль до 26-27%.

В следующем году будет продолжено упрощение системы отчислений в государственную казну.

В основе проекта документа - выполнение параметров программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетие и требований Президента в послании белорусскому народу и парламенту.