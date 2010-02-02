Совет министров подвел экономические итоги сложного 2009 года

Прошедший год стал очень сложным для национальной экономики. Беларуси, как и многим странам, пришлось работать в условиях кризиса. Кабинет министров выбрал антикризисную стратегию, которая предотвратила значительный экономический спад.

Говорить об итогах в благоприятное для экономики время – легко. Под силу каждому. А попробуй подвести экономическую черту под годом сложным. Им стал кризисный 2009. С трудностями столкнулись многие государства. Беларусь — в их числе.

Острый вопрос – работа промышленности. Треть организаций Минпрома работает с убытками. Падение спроса на продукцию привело к загруженности складов. Их разгружали в прошлом году — ситуацию удалось преломить — продолжат и в нынешнем. Кроме этого, не допустили массовых увольнений и роста инфляции. Потребительские цены увеличились на 10%. Это даже меньше, чем в докризисный период. Были профинансированы все социальные программы, выплачены пенсии и пособия. Темпы инвестиционной активности не высокие — 108% , но уверенные. К слову инвестировать больше намерены в экономику малых и средних городов.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

В 2009 году предотвратили экономический спад, сохранили промышленный потенциал страны и трудовые коллективы предприятий. Мы обеспечили рост производства в таких основных отраслях, как сельское хозяйство, строительство, торговля и общественное питание, а также не допустили увеличения безработицы и раскручивания инфляционных процессов.

Главный показатель экономического роста — внутренний валовой продукт составил 100,2%. Цифра ниже прогноза. Но многие страны сработали хуже. В 2009 году экономика России сократилась почти на 8%. Это стало сильнейшим спадом за последние 15 лет. ВВП в Прибалтийских странах уменьшился более, чем на 15%. В Германии показатель упал на 5%. Разве что Казахстан – в «плюсе».

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сработали основные антикризисные меры, которые охватывали весь спектр экономической стабильности: поддержку банковской системы, крупных валообразующих предприятий, либерализацию экономической среды.

Сейчас мировая экономика выходит из рецессии. Это значит, что экономический спад заканчивается. Но легким год быть не обещает. В 2010 Беларусь намерена делать ставку на экспорт, его будут наращивать. Выход – на рынках Азии, Африки и Латинской Америки. Они могут купить, а у нас есть, что им продать.